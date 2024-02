Biden ble spurt om dette av journalister torsdag.

Han sier at det er håp, og at han har snakket med ledere i regionen om en våpenhvile, men legger til at det «sannsynligvis ikke skjer innen mandag».

Biden medgir at hendelsen torsdag der israelske soldater ifølge palestinske myndigheter skjøt mot folk som ventet på nødhjelp og drepte over 100 mennesker, gjør våpenhvilesamtalene mer komplisert.

I starten av denne uka kommenterte Biden spørsmålet om våpenhvile da han besøkte New York.

– Min nasjonale sikkerhetsrådgiver sier vi er nær, men ikke i mål ennå. Jeg håper vi kan ha en våpenhvile innen mandag, svarte den amerikanske presidenten da.

Forhandlere fra USA, Egypt og Qatar har den siste tiden jobbet med en rammeverksavtale.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Hamas mottatt et avtaleforslag som blant annet innebærer blant annet 40 dagers våpenhvile og løslatelse av 40 gisler og 400 palestinske fanger.

Israel har truet med å invadere Rafah helt sør på Gazastripen dersom gislene ikke er frigitt innen starten på ramadan rundt 10. mars.