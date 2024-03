– I løpet av natten ble mer enn 30 droner oppdaget og ødelagt av luftvernsystemer i regionen, sier Aleksander Gusev, guvernør i Voronezh-regionen, som grenser til Ukraina, på Telegram.

I Rjazan-regionen ble et oljeraffineri angrepet, ifølge guvernør Pavel Malkov, som legger til at det oppsto en brann ved raffineriet.

– Alle redningstjenester jobber på stedet, skriver han på Telegram.

En drone ble også skutt ned på vei til et oljeraffineri i Leningrad-regionen, og i Belgorod førte fallende dronedeler til at en gassledning fikk skader og kuttet strømmen til noen landsbyer, opplyser guvernørene i de to regionene.

Natt til tirsdag ble to russiske energianlegg rammet av ukrainske droneangrep, ifølge russiske tjenestepersoner.