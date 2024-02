Nesten en firedel av elvestrekningene – 23 prosent – ​​blir betegnet som i dårlig generell tilstand, viser en ny rapport fra Rivers Trust, som er basert på offisielle data fra 2022.

Studien gir et lite positivt bilde av elvenes tilstand.

– Engelske elver er rett og slett i en desperat tilstand, advarer miljøvernere i rapporten.

Lite har bedret seg

Veldig lite har bedret seg siden de forrige målingene fra 2019.

Av 3553 elvestrekninger som det finnes informasjon om, var det kun 151 som hadde fått bedret helse.

Forurensning fra gjødsel og jordmasser, samt utslipp av kloakk og avløpsvann er hovedårsaken til den dårlige vannkvaliteten, ifølge studien.

Rivers Trusts administrerende direktør Mark Lloyd fastslår at rapportens funn er «opprørende lik» den første studien fra 2021. Data om elvene offentliggjøres hvert tredje år.

– Vi har ikke sett noen endringer i elvenes helse til tross for alle løfter, initiativer, pressemeldinger og ministerskifter som er blitt gitt i løpet av disse årene, sier Lloyd.

Ber om mer overvåking

Lloyd ber om at myndighetene øker investeringene i overvåkingen av elvene for å finne kildene til forurensning. Han krever også et bedre regelverk som kan stille forurensere til ansvar.

– Det brukes mye penger på vann og miljø, men de blir brukt utrolig dårlig, legger han til.

Organisasjonen River Action, som jobber aktivt mot forurensning, gikk i februar til sak mot miljødirektoratet på grunn av tilstanden til en av Storbritannias viktigste vannveier, elven Wye.

Organisasjonen hevder at direktoratet tillater landbrukssektoren å slippe ut høye og skadelige nivåer av næringsstoffer fra kyllinggjødsel ut i elven.

Store jordbruksområder

Store mengder gjødsel er spredt utover jordbruksland rundt Wye for å gi gode avlinger, men den store mengden gjødsel fører til en økning av fosfor og nitrogen i jorda.

Når jord skylles ut i elven som følge av nedbør, vil det kunne forårsake langvarig algeoppblomstring som kan omgjøre vannet til en grønn masse, som skader både planter og dyreliv.

Avløpsvann ut i elvene

Wye er den fjerde lengste elven i Storbritannia, som delvis danner grensen mellom England og Wales.

De siste årene har det vært gjort en rekke forsøk for å få myndighetene til å gjøre noe med problemet. Det er blant annet tatt en rekke tester av elvevannet. Likevel har man sett en økning i antall fjærfeprodusenter langs elven de siste årene.

Et annet problem er at det flere steder pumpes kloakk og avløpsvann rett ut i elvene.

I fjor bøtela en domstol Thames Water, landets største vannleverandør, med 3,3 millioner pund (vel 44 millioner kroner) for å forurense elver.

Egenrapportering

Forurensning av vannveiene i Storbritannia har i mange år vært et stort problem. Vannselskapene har hatt egenrapportering for utslipp, noe som har vist seg ikke å fungere.

Det er ikke første gang Thames Water har fått bot. Mellom 2017 og 2020 hadde Thames Water fått utskrevet 32,4 millioner pund i bøter for elleve tilfeller av vannforurensning, skriver Vanytt.no.