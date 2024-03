Ifølge Hizbollah ble det benyttet fire droner i angrepet, og de skal ha truffet målet. Skadeomfanget er ikke kjent, og Israel har ikke kommentert opplysningene.

Israel okkuperte Golanhøydene fra Syria i 1967 og har i alle år siden nektet å etterkomme FNs krav om tilbaketrekning.

Hizbollah opplyser at angrepet ble gjennomført til støtte for palestinerne som er under israelske angrep på Gazastripen.