Astronautene fikk skyss fra SpaceX i en romkapsel som krysset nattehimmelen over USA før morgengry før den landet i Mexicogolfen nær kysten av Florida.

Om bord var danske Andreas Mogensen sammen med Satoshi Furukawa fra Japan, Konstantin Borisov fra Russland og den amerikanske helikopterpiloten Jasmin Moghbeli, som ledet gruppen.

De fire flyttet inn på Den internasjonale romstasjonen (ISS) i august i fjor, og forrige uke ankom avløserne deres i kapselen fra SpaceX.

Før avreise fra verdensrommet skrev Mogensen på X/Twitter at han gledet seg til å «høre fuglene synge i trærne» og at han lengtet etter mat som knaser.

I mai er det ventet at også Boeing vil begynne å tilby å transportere astronauter for Nasa, som ønsker å ha flere leverandørene å støtte seg på. I første omgang skal Boeing utføre en testflyging med to personer.