Ifølge det amerikanske finansdepartementet blir i alt tre instanser og elleve personer, deriblant presidentparet og visepresident Constantino Chiwenga gjenstand for sanksjoner på grunn av deres angivelige innblanding i korrupsjon og menneskerettsbrudd.

President Emmerson Mnangagwa anklages blant annet for å beskytte gull- og diamantsmuglere som opererer i Zimbabwe, for å ha beordret statsansatte til å tilrettelegge for salg av gull og diamanter på det svarte markedet, og for å ha mottatt bestikkelser for dette.

En talsmann for regjeringen i Zimbabwe avviser anklagene og skriver på X/Twitter at «så lenge landets ledelse er ilagt sanksjoner, så er vi alle ilagt sanksjoner».

Emmerson Mnangagwa har vært landets president siden november 2017.