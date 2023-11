Under pandemien var det bare mellom elleve og tretten som ble rammet av sykdommen i Sverige årlig. I oktober i år alene var det til sammenligning 43 registrerte tilfeller.

– Det er en risiko for at det blir mange fler. I Danmark har de hatt et større utbrudd, men vi vet ikke om det samme vil skje her, sier Gisslén.

Kikhoste kan være alvorlig for spedbarn, selv om dødsfall er sjeldne.

– Selv barn over ett år kan få en vanskelig og langvarig infeksjon hvis barnet ikke er vaksinert, sier Gisslén. Gravide anbefales å vaksinere seg, siden beskyttelsen mot alvorlig kikhoste overføres til det nyfødte barnet. Deretter kan barnet vaksineres ved tre måneders alder, med senere oppfriskingsdoser.