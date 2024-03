Hamas og houthiene er blant flere Iran-støttede bevegelser som er fiendtlige mot Israel og USA. Blant dem er også libanesiske Hizbollah og flere irakiske militsgrupper.

Houthiene har gjennomført en lang rekke angrep mot skipsfarten i Rødehavet de siste månedene. De sier de retter angrep mot fartøy med israelske koblinger, og at angrepene er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

Ifølge kilder i Hamas og Islamsk hellig krig (jihad) hadde ledere fra de to gruppene sammen med Folkefronten for palestinsk frigjøring (PFLP) et «viktig møte» med houthi-representanter forrige uke.

Neste fase

Ifølge AFPs kilder diskuterte de «mekanismer for å koordinere motstandsaksjonene» i Gazakrigens «neste fase». AFP har ikke fått oppgitt hvor møtet skal ha funnet sted.

Videre heter det at de også diskuterte en mulig israelsk bakkeinvasjon av Rafah sør på Gazastripen. Ifølge FN har rundt 1,5 palestinere søkt tilflukt i og rundt Rafah, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa fredag at han har godkjent militærets plan for en operasjon der.

Houthiene bekreftet på møtet at de vil fortsette sine angrep mot skipsfarten, ifølge Hamas- og Islamsk hellig krig-kildene.

Mer enn 31.000 drepte

Krigen startet etter Hamas' angrep sør i Israel 7. oktober der rundt 1160 personer ble drept.

Samtidig ble rundt 250 israelere og utenlandske statsborgere tatt som gisler og krigsfanger. Mange av disse ble løslatt i forbindelse med en våpenhvile i november, men Israel mener at rundt 130 fortsatt sitter fanget på Gazastripen, hvorav 32 antas å være døde.

I Israels påfølgende bombardering av Gazastripen har minst 31.490 palestinere blitt drept, de fleste av dem kvinner og barn, ifølge helsemyndighetene der.