– Det er høy sannsynlighet for at 2024 igjen vil slå rekorden, sier Omar Baddour, sjef for WMOs klimaovervåking.

Han kommenterte situasjonen tirsdag på en pressekonferanse i Genève der WMOs rapport om tilstanden til jordas klima i 2023 ble presentert.

Den globale snittemperaturen i fjor lå omtrent 1,45 grader over nivået i førindustriell tid, ifølge WMO. Dette var soleklar ny rekord.

Beregninger av gjennomsnittstemperaturen på kloden, basert på temperaturmålinger, strekker seg 174 år tilbake i tid. Den forrige rekorden var fra 2016.