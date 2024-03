Med 286 stemmer mot 134 satte Representantenes hus punktum for en over seks måneder lang tautrekking om budsjettet for budsjettåret som startet 1. oktober.

Dermed får Senatet, der Demokratene har flertall, bare noen timer til å godkjenne budsjettforslaget på 1,2 billioner dollar før fristen utløper ved midnatt, og sende det videre til president Joe Biden til signering.

Sist uenighet om statsbudsjettet førte til nedstengning av deler av statsapparatet, var fra 22. desember 2018 til 25. januar 2019 mens Donald Trump var president.

Det var fordi republikanerne insisterte på Trumps plan om penger til å bygge en mur mot Mexico og ikke ble enig med demokratene.

Fredagens budsjettforslag gikk gjennom fordi tilstrekkelig mange republikanere frykter en nedstengning, som aldri er populært blant velgerne.

Budsjettet inneholder blant annet 886 milliarder dollar til forsvaret, inkludert lønnsøkning for soldatene, og også finansiering av sikkerhetsdepartementet, skatteverket, justisdepartementet, samt finans- og utenriksdepartementene.

En nedstengning fra lørdag ville blant annet innebære at soldater og statsansatte ikke ville få utbetalt lønn før nedstengningen er over, og at nasjonalparker ville stenge.

