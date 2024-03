Den Qatar-baserte TV-kanalen skriver at de har fått meldinger om at rundt 150 personer er tatt til fange, og at minst 20 personer er drept.

Mandag hevdet IDF å ha drept 20 militante palestinere og å ha tatt over 200 til fange da de stormet sykehuset i Gaza by.

Al Jazeera skriver at luftangrepene fortsetter i nærheten av sykehuset, og at boligbygg blir bombet.

IDF kunngjorde aksjonen mot Shifa-sykehuset natt til mandag og ba sivile på sykehuset og i området rundt om å evakuere.