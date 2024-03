De antatte narkotikasmuglerne fraktet 29. november 37 migranter fra Marokko til Spania i en hurtiggående motorbåt, som ifølge spansk politi ofte har vært benyttet til narkotikasmugling.

Da båten nærmet seg kysten av Spania truet de migrantene med machete og tvang 28 av dem til å hoppe i sjøen. Fem av dem ble tatt av kraftig strøm og druknet.

Ifølge spansk politi hadde migrantene betalt rundt 35.000 kroner for å bli fraktet fra Kénitra i Marokko til Cádiz.

De tre pågrepne, to menn og en kvinne, er nå siktet for drap, kroppsskade, menneskehandel og for å være med i en kriminell organisasjon.