Oleh Kiper skriver på Telegram at havnene i regionen ved Svartehavet håndterte over 50 millioner tonn frakt i fjor. En stor del av dette var jordbruksvarer som skulle til Europa, Asia og USA, forteller guvernøren.

Han sier også at over 400 skip har tatt frakt gjennom korridorene som er opprettet for å legge til rette for og beskytte skipsfarten. Dette skjedde først gjennom kornavtalen FN og Tyrkia forhandlet fram mellom Russland og Ukraina. Senere har Ukraina lagt opp til en alternativ skipskorridor som følge kysten mot Romania.

I februar kommer det et overslag over inntektene kornforsendelsene har gitt.

I tillegg til Odesa, er Pivdennyj og Tjornomorsk de viktigste havnene i regionen.