Kort tid etter at meldingen om evakueringen kom, opplyser det sørkoreanske forsvaret at naboen i nord har avfyrt over 200 kystartillerigranater ved vestkysten. Alle landet nord for delelinjen mellom de to nabolandenes farvann, og det er ikke meldt om personskader eller materielle skader i sør.

Forsvaret sier at Nord-Koreas handlinger øker spenningen i regionen.

Evakueringen av Yeonpeong kom etter at en avis skrev at det sørkoreanske militæret vil gjenoppta øvelsesskyting med skarp ammunisjon.

En lokal tjenestemann bekrefter at det er forsvaret som har bedt om evakueringen.