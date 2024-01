Den israelske avisa Haaretz beskriver vedkommende som kommandant med ansvar for droneangrep mot Israel. Han ble drept tirsdag i et luftangrep mot et kjøretøy i Libanon.

Angrepet skjedde i nærheten av boligen til Wissam Hassan Tawil, som ble likvidert mandag.

Tawil har hatt flere toppverv i den iranskstøttede libanesiske militsen. Han ble mandag beskrevet som det høyest rangerte Hizbollah-medlemmet som er drept siden Israel gikk til krig mot Hamas på Gazastripen 7. oktober.