– Vårt lands dyktige etterretningstjeneste har funnet svært gode ledetråder i forbindelse med terroreksplosjonene i Kerman, og en del av dem som hadde en rolle i denne hendelsen er blitt arrestert, sier innenriksminister Ahmad Vahidi til statlige kanaler.

Terrorgruppen IS tok torsdag på seg ansvaret for angrepet, som er det dødeligste i Iran siden den islamske revolusjonen i 1979.

Iranske etterforskere hadde da allerede bekreftet at minst én av de to eksplosjonene var forårsaket av en selvmordsbomber, og at det samme trolig var tilfellet for den andre eksplosjonen.

Eksplosjonene rammet en folkemengde som var samlet i Kerman for å minnes den avdøde generalen Qasem Soleimani, som ble drept av i amerikansk droneangrep i Irak i 2020.

Fredag lovte flere iranske ledere, blant annet president Ebrahim Raisi, å hevne angrepet.

– Våre styrker vil avgjøre hvor og når vi skal gå til aksjon, sa Raisi i en direktesendt tale i forbindelse med begravelsen til flere av ofre fredag.