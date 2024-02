Partiet gjorde rent bord i seks valgkretser hvor det lørdag ble avholdt suppleringsvalg.

Med den store oppslutningen kan partiet endre på grunnloven og sørge for at landets president Emmerson Mnangagwa får sitte lenger enn to perioder, som er det maksimale i dagens lovgivning.

Det har vært mye strid om valgresultatene fra august i fjor, og lørdagens suppleringsvalg var nok en omstridt runde i landets politikk. Det var en selverklært leder for opposisjonen i landet sørget for at de seks mandatene ble ledige. Andre i opposisjonen hevdet at dette ikke var legitimt.