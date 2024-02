Meningsmålingene antyder at 74-åringen kan få nok stemmer til å danne regjering enten alene eller i koalisjon med andre, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Slår dette til, kan Sharif bli statsminister for fjerde gang. Han har til gode å fullføre en full statsministerperiode.

Mannen som har fått kallenavnet «løven fra Punjab», er korrupsjonsdømt en rekke ganger og har lange opphold i eksil i Saudi-Arabia og London bak seg.

Tradisjon å fengsle statsministre

Nawaz Sharif er en av Pakistans rikeste menn og kommer fra en familie som bygde rikdom fra stålindustri.

Situasjonen foran torsdagens valg står i sterk kontrast til det forrige valget i 2018. Under tre uker før valgdatoen ble Nawaz Sharif dømt til ti års fengsel etter korrupsjonsanklager. I tillegg ble han fradømt retten til å ha offentlige stillinger.

Men alt er relativt i Pakistan så lenge de militære gir sin uttalte eller stilltiende godkjenning. Pakistan har nær gjort det til en tradisjon å arrestere avsatte statsministre, eller sette dem på sidelinjen foran valg.

Fire dommer rett før valget

Parallellen til 2018-valget finner vi i motkandidaten Imran Kahn. Han vant det forrige valget og var statsminister fram til 2022.

I forrige uke ble Imran Kahn og hans kone dømt til sju års fengsel for å ha brutt loven som sier at kvinner må vente minst tre måneder før de kan gifte seg etter skilsmisse.

Det var den fjerde dommen mot tidligere statsminister Kahn. Han er idømt til sammen 34 års fengsel og er utestengt fra all politikk i ti år. Analytikere tolker overfor AFP de mange dommene som en straff for Kahns retorikk mot det mektige militære lederskapet i Pakistan.

Opposisjon mot militære

Over hele landet er Kahns parti Tehreek-e-Insaf (PTI) nektet å holde valgmøter. Partiet blir knapt nevnt i sterkt sensurerte offentlige medier.

PTI-kandidater har også blitt nektet å stille til valg av valgkommisjoner. Nyhetsbyrået AP rapporterte nylig om et PTI-valgmøte i Karachi som ble oppløst av politiet med tåregass. En rekke personer ble arrestert.

Til tross for at lederen Imran Kahn ikke er kandidat i statsministervalget, utgjør han fortsatt en politisk kraft. Mange på grasrota er enig i hans retorikk mot makthaverne og de militære. Kahn sier til AP at rettssakene mot ham var del av et plot for å sette ham på sidelinjen før valget.

Sterkt slektstre for Bhutto

Pakistans Peoples Party (PPP) ledes av 35 år gamle Bilawal Bhutto-Zardari. Han har slektstreet i orden som sønn og barnebarn av to statsministere og én president. Moren Benazir Bhutto ble i sin tid den første kvinnelige statslederen i den muslimske verden. Hun ble valgt to ganger før hun i 2007 ble drept i et attentat.

20 år tidligere led også hennes far Zulfikar Ali Bhutto samme skjebne. Han ble skutt etter et militærkupp. Faren til Zulfikar Ali Bhutto var president i Pakistan. Asif Ali Zardari ble kjent som «Herr ti prosent» på grunn av de mange korrupsjonsanklagene.

Bilawal Bhutto-Zardari har ingen bred politisk erfaring, men var utenriksminister i koalisjonen som avsatte Imran Kahn i 2022. PPP er ikke ventet å samle nok stemmer til å overta styringen av Pakistan alene, men partiets dominans i sør kan gjøre Bilawal Bhutto-Zardari til en attraktiv koalisjonspartner.

Konfererer med storebroren

Shehbaz Sharif overtok makten som statsminister da Imran Kahn måtte gå i 2022. Han er den yngre broren til Nawaz Sharif.

Analytikere forteller AFP at Shehbaz Sharif ikke tar viktige avgjørelser uten å konsultere med sin eldre bror. Men brødrene skal være uenige i noen saker – blant annet forholdet til militære.

I valgkampen har han ledet møter i sin brors fravær. Analytikerne antar at han vil få en tung post i regjeringen dersom broren vinner valget.

Voldelig opptakt

Opptakten til torsdagens valg har vært voldelig.

I forrige uke ble en kandidat til parlamentet skutt og drept i provinsen Khyber-Pakhtunkhwa. I Balutsjistan har det vært en rekke voldelige aksjoner. I forrige uke ble en politisk leder skutt og drept på sitt kontor. Sist torsdag ble fire personer drept i et bombeangrep i samme provins. Det skjedde dagen etter at separatister tok livet av 15 personer i et koordinert angrep.

Til tross for den politiske volden har den nasjonale valgkommisjonen bestemt at valget skal gjennomføres som planlagt.