Innenrikskomiteen i Representantenes hus besluttet tidligere tirsdag etter lengre debatt å anbefale at Alejandro Mayorkas stilles for riksrett, tiltalt for «på systematisk og forsettlig vis» å ha nektet å håndheve føderale innvandringslover.

Avstemningen i Representantenes hus tirsdag endte med 214 stemmer for og 216 stemmer mot. Republikanerne, som har et knapt flertall i Huset, trengte hver eneste stemme fra sine representanter for å få til riksrett.

Bråk og press

Det brøt ut bråk i noen spente minutter da det sto 215–215. Flere republikanere omringet partifelle Mike Gallagher, som nektet å endre sin stemme til ja for riksrett. De ble ledet an av Marjorie Taylor Greene, som sto bak forslaget.

Samtidig ropte demokratiske folkevalgte om at avstemningen måtte avsluttes.

Avstemningen endte med at tre republikanere gikk imot riksrett, mens en fjerde endret sin stemme.

Beslutningen om å anbefale riksrett for en sittende statsråd er høyst uvanlig ettersom dette ikke har skjedd på nesten 150 år i USA.

Kan komme opp på ny

Hva som skjer videre i saken, er høyst uklart. Men lederen for Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, sier via sin talsperson at har til hensikt å revurdere saken «når vi har stemmene som trengs for vedtak».

Selv om republikkene skulle få flertall for riksrett, vil Mayorkas trolig ikke bli dømt i Senatet. Der har partiets representanter vært lunkne til grepet.

Gir ham skylden for «invasjon»

Riksrettsanklagene mot Mayorkas kommer på et tidspunkt der grensesikkerhet mot Mexico seiler opp som den aller største saken ved årets presidentvalg. På dette området angripes president Joe Biden av republikanere, ledet an av tidligere president Donald Trump.

Rekordmange mennesker ankommer USAs sørlige grense, mange av dem på flukt fra land andre steder i verden – i det sikkerhetsminister Mayorkas omtaler som en tid med global migrasjon.

Republikaneren Greene gir Mayorkas skylden for det hun kaller en «invasjon» av migranter til USA.