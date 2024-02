I et intervju publisert av den tyske mediegruppen RND lørdag, sier Baerbock at hun ble sjokkert fra hun hørte om planen om en offensiv mot Rafah.

– Å gå til aksjon nå i Rafah – det siste og meste overfylte stedet – slik Israels forsvarsminister kunngjorde, lar seg simpelthen ikke rettferdiggjøre, sier den tyske ministeren.

– Sammen med våre amerikanske partnere har jeg gjort det tydelig overfor den israelske regjeringen at Gazas befolkning ikke bare kan forsvinne, sier hun.

Over 1,3 millioner mennesker – mer enn halve Gazas befolkning – bor nå i og rundt Rafah. Rundt en million mennesker har dratt tid for å søke tilflukt fra kampene i den krigsherjede enklaven. Før krigen var befolkningen i Rafah rundt 250.000.

Tidligere i uken Times of Israel at det israelske militæret (IDF) planla å utvide innsatsen mot Hamas til også å omfatte Rafah og omegn. Avisen skrev at forsvarsminister Yoav Gallant torsdag kveld sa at IDF også ville rykke fram mot Hamas' brigade i Rafah og knuse den, slik Hamas-bataljonen blir angrepet i Khan Younis i det sørlige Gaza.