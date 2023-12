Beskyldningene kommer i et varslernotat fra Joan Donovan, som ledet teamet ved Harvard University som forsker på desinformasjon.

Donovan gikk fra sin stilling i august. Avgangen kom to år etter at hennes forskerteam ved Harvard Kennedy School skulle dykke ned i avslørende Facebook-dokumenter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dokumentene var samlet inn av varsleren Frances Haugen. Donovan karakteriserer dokumentene som noen av de viktigste i internett-historien. Hun mener de viser at måten Facebook er designet på har radikalisert folk.

Dokumentene viser at selskapets algoritmer fremmer raseuro, oppmuntrer til etnisk rensking og virker ødeleggende på tenåringers mentale helse, mener Donovan.

5,4 milliarder i gave

Facebook ble stiftet mens grunnleggeren Mark Zuckerberg studerte ved Harvard. I varslernotatet ber Donovan om en gransking av «upassende påvirkning» på generalforsamlingen ved Harvard, riksadvokatembetet i Massachusetts og det amerikanske Utdanningsdepartementet.

Joan Donovan hevder teamet hennes først fikk munnkurv før Harvard oppløste gruppen etter «tusen kutt». Bit for bit hevder Joan Donovan å ha blitt brakt til taushet og til slutt mistet jobben.

Hun setter disse tiltakene i sammenheng med at en stiftelse ledet av Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan donerte 500 millioner dollar til Harvard. Det tilsvarer 5,43 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

– Fakta i denne saken ligner på oppførselen vi har sett i kampanjer fra tobakksindustrien, oljeindustrien og legemiddelindustrien, som manipulerer institusjoner til å produsere «forskning» som støtter egen industri, skriver Donovan i sitt varslerskrift.

«Sjokkerende svik» av eliteuniversitet

Lederen for den frivillige organisasjonen Whistleblower Aid karakteriserer den påståtte oppførselen fra Harvards Kennedy School som et «sjokkerende svik» mot akademisk integritet ved eliteskolen, ifølge AP.

– Enten Harvard handlet etter direktiver fra Facebook, eller tok egne initiativ for å beskytte selskapets interesser, blir utfallet det samme: Bedriftsinteresser underminerer forskning og akademisk frihet på bekostning av offentligheten, skriver lederen av Whisteblower Aid, Libby Liu, i en uttalelse.

– Unøyaktige og grunnløse påstander

The Kennedy School avviser alle påstander i varslerskriftet om urettferdig behandling og påvirkning fra donorene.

– Historien er full av unøyaktigheter og grunnløse påstander, spesielt at Harvard Kennedy School tillot Facebook å diktere tilnærmingen til forskning, sier talsmann for universitetsavdelingen James F. Smith.

Donovan ble ansatt på Harvard i 2018. I mai 2020 ble hun forfremmet til forskningsdirektør ved Harvards Kennedy School.

Fakultetet benekter å ha sagt opp Donovan, og viser til at forskningsprosjekter ved skolen må ledes av medlemmer i fakultetet. Donovan var en del av staben, men ikke fakultetsmedlem.

The Kennedy School sier i en uttalelse at de ikke har mottatt noen ting av den sjenerøse gaven fra Zuckerberg-Chan stiftelsen.

Lot Meta redigere bilder i Facebookarkivet

Harvard har omsider frigitt arkivet med Facebook-dokumenter, om enn ikke i det fulle omfanget Joan Donovan hadde ønsket. Ifølge varsleren er arkivet «betydelig mindre ambisiøst og åpent» enn det hun hadde et håp om.

Facebooks eierselskap Meta ble konsultert for å redigere rundt 20.000 bilder i arkivet. The Kennedy School opplyser at de gikk med på å redigere 120 bilder av de mer enn 800 bildene Meta ønsket å endre.

Ifølge universitetet handlet det i de aller fleste tilfellene om å fjerne navn på ansatte av personvernhensyn.