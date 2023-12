Harry, som andre medlemmer av kongefamilien, fikk full beskyttelse fra livvakter inntil han besluttet å flytte til California med sin amerikanske hustru Meghan i 2020.

Men innenriksdepartementet besluttet i februar det året at prins Harry ikke lenger skulle få automatisk beskyttelse ved opphold i hjemlandet, selv om han skulle velge å betale for ytelsene.

Ikke til stede

Kong Charles' yngste sønn fikk i fjor tillatelse til påklage denne beslutningen, og tirsdag startet saken i High Court. Harry selv var ikke til stede under rettsmøtet.

– Denne saken gjelder en persons sikkerhet og trygghet. Ingen rettighet betyr mer for noen av oss, framholdt advokat Shaheed Fatima skriftlig. Hun mente at prins Harry er berettiget til å få den beskyttelse som eventuelle trusler mot ham skulle tilsi.

Regjeringens advokat, James Eadie, sa i sin skriftlige redegjørelse at Harry hadde fått et skreddersydd opplegg, men at han nå vil bli inkludert blant personer som «av og til » får beskyttelse. Dette innebærer at han ikke får samme beskyttelse som han ville ha fått, hadde han oppholdt seg i Storbritannia på heltid.

Delvis lukket

Dommer Peter Lane bestemte at bare åpningsinnleggene skal gå for åpne dører. Mesteparten av det som blir sagt under det to og en halv dager lange rettsmøtet, blir forbeholdt de få i retten for å hindre at sikkerhetsdetaljer kommer ut.

I mai i år avviste High Court en klage fra prins Harry etter at regjeringen nektet ham å betale av egen lomme for sin gamle type sikkerhetsordning.

Begrunnelsen den gang var at en slik praksis ville ha åpnet for at velstående personer kunne kjøpe tjenester av spesialagenter for å få dem til å opptre som livvakter.