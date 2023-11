Angrepet var angivelig rettet mot slektningene til et lokalt parlamentsmedlem, ifølge kilder i det irakiske sikkerhetsapparatet. Det startet da to bomber i veikanten gikk av. Disse ødela et kjøretøy som fraktet flere personer. Beboere i området kom til stedet for å hjelpe til, men ble beskutt av skarpskyttere. I tillegg til de ti drepte, ble 14 skadd i angrepet.

Sikkerhetsstyrker har kunngjort portforbud i området, og søket etter gjerningsmennene pågår torsdag kveld.

Hendelsen fant sted i nærheten av byen Amraniyah i Diyala-provinsen øst i landet.