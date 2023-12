De to amerikanerne anklages for å ha betalt bestikkelser til etterretningsfolk i bytte mot hemmeligstemplet informasjon, sier ikke navngitte regjeringskilder til avisen.

Verken USAs ambassadør i Madrid eller spanske myndigheter vil kommentere saken.

El Pais har ikke identifisert de to amerikanerne eller skrevet hva slags stillinger de hadde ved ambassaden. Avisen skriver imidlertid at begge ble hjemkalt etter en anmodning fra Spanias regjering. Bakgrunnen skal ha vært en etterforskning som viste at to spanske etterretningsoffiserer ga videre informasjon for «en stor pengesum».

Avisen skriver også at flere enn to amerikanske «spioner» kan ha vært involvert i saken.

De to spanske etterretningsfolkene skal ha blitt pågrepet for to måneder siden, men en domstol besluttet deretter at saken skulle holdes hemmelig.

USAs ambassadør Julissa Reynoso beklaget saken da hun ble innkalt på teppet av spanske myndigheter, men bedyret samtidig at hun ikke ante noe om virksomheten, ifølge El Pais.