– Nok er nok, var det eneste Kinas FN-ambassadør Zhang Jun hadde å si til journalister som spurte om han hadde et budskap til verden.

Flertallet av FNs medlemsland støtter en umiddelbar og varig våpenhvile i krigen mellom Israel og Gaza, som har kostet over 18.000 palestinere livet, men USA la før helgen ned veto mot et forslag om våpenhvile i Sikkerhetsrådet.

Tolv av FN-ambassadørene til de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet er med på reisen til området som er arrangert av De forente arabiske emirater. USAs FN-ambassadør er ikke med.

De besøkte først Al-Arish i Egypt, som er nærmeste by til grensa, der de ble brifet av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) om situasjonen i Gaza. Deretter reiste de videre til Rafah, 48 kilometer unna.

– Virkeligheten er enda verre enn hva ord kan uttrykke, sa Ecuadors FN-ambassadør José de la Gasca etter brifingen i Al-Arish, og Emiratenes ambassadør Lana Nusseibeh sier at de ble fortalt at folk dør av sult, et rasert helsesystem og mangel på vann i tillegg til selve konflikten i Gaza.