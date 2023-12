Den 75 år gamle tidligere soldaten Pedro Barrientos kom til Santiago på et fly fra Miami etter å ha blitt deportert fra USA der han har bodd i 34 år. Han ble fratatt sitt amerikanske statsborgerskap da det ble avdekket at han løy til immigrasjonsmyndighetene.

40 år gamle Victor Jara ble pågrepet i Santiago på kuppdagen 11. september 1973 og lukket inne på byens stadion sammen med tusener av andre på venstresiden. Han ble funnet død noen dager senere, gjennomhullet av 44 kuler og med hendene kuttet av.

En domstol i Florida fastslo i 2016 at Barrientos kunne stilles for retten for tortur og drapet på Jara i en sak som var fremmet av Jaras familie, som ble tilkjent en erstatning på 28 millioner dollar. Chile har krevd ham utlevert siden 2013.

Victor Jara var en av Chiles mest elskede visesangere og ble et ikon for motstandsbevegelsen og Latin-Amerikas kulturarbeidere etter det CIA-sponsede kuppet mot den sosialistiske presidenten Salvador Allende som brakte general Augusto Pinochet til makten.

Bare noen uker før utleveringen ble 25 pensjonerte offiserer dømt i Chiles høyesterett til opptil 25 års fengsel for medvirkning til drapet på Jara.