Uttalelsen stammer fra militærtalsmann Jonathan Conricus i et intervju med CNN og er en reaksjon på kritikk som går ut på at det blir drept uforholdsmessig mange sivile.

AFP siterte først en høyt plassert israelsk offiser som sa at det i gjennomsnitt blir drept to sivile på Gazastripen for hver person som Israel har drept for å være Hamas-medlem.

– Jeg kan bekrefte disse opplysningene. Om man sammenligner med andre kriger som er utkjempet i et bymiljø mellom soldater og en terrororganisasjon som bruker mennesker som skjold, ser man at forholdet er svært positivt og kanskje unikt i verden, sier Cornicus i CNN-intervjuet.

IDF har gjentatte ganger sagt at israelske styrker bruker høyteknologisk programvare for kartlegging av mål for å begrense tap av sivile liv.

Det Hamas-styrte helsedepartementet i Gaza sier at over 15.000 personer er blitt drept under ukene med israelske angrep fra bakke og luft. De fleste drepte sies å være kvinner og barn.

En israelsk militærkilde sier at rundt 5000 Hamas-krigere er blitt drept under offensiven etter 7. oktober.