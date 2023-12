Prinsen avga vitnemål i saken i juni i år og var dermed det første medlem av kongefamilien som framsto som vitne i retten på 130 år.

Prins Harry hevder blant annet at tabloidene hacket telefonsvareren hans og betalte privatetterforskere for å innhente informasjon om ham og dem som sto ham nær.

Søksmålet er rettet mot Mirror Group Newspapers (MGN) som utgir avisene Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Harry saksøker Mirror Group for totalt 140 artikler publisert mellom 1996 og 2010, som han hevder inneholder informasjon som er innhentet på ulovlig vis. Retten skal ta stilling til 33 av disse artiklene.

Harry er blant rundt hundre saksøkere som tar avisgruppen til retten for å ha blitt utsatt for ulovlige arbeidsmetoder fra avisene i MGN. I gruppen av saksøkere er det skuespillere, idrettsstjerner, kjendiser av ymse slag og folk som har en eller annen forbindelse til personer med høy medieprofil.

Alle hevder at sjefredaktørene i MGN kjente til og godkjente de ulovlige arbeidsmetodene. MGN hevder på sin side at det ikke er ført bevis for at avisene gikk fram på en ulovlig måte.