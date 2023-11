Flere myanmarere har den siste tiden flyktet fra det krigsherjede landet. Kina, som grenser til Myanmar i nordøst, sier at de har startet et arbeid for å finne nye hjem til myanmarske flyktninger.

– Av humanitære hensyn og på grunn av vårt nære vennskap til Myanmar har Kina bosatt personer fra Myanmar som har rømt fra krigen, sier utenriksdepartementets talsperson, Mao Ning, torsdag.

Kinesiske myndigheter oppgir ikke ytterligere informasjon om de myanmarske flyktningene eller hvor mange det er snakk om. Kina har oppfordret partene i Myanmar til å stanse kampene snarest mulig slik at de fordrevne kan returnere til hjemmene sine.

Kampene i Myanmar har ført til at mer enn 200.000 mennesker er drevet på flukt siden februar 2021. Situasjonen ble ytterligere forverret da en allianse av væpnede opprørsgrupper fra etniske minoriteter i slutten av oktober startet en offensiv mot regjeringsstyrkene.

Torsdag kom 250 myanmarske rohingya-flyktninger med båt fra Bangladesh til provinsen Aceh i Indonesia, opplyser en kilde til nyhetsbyrået AFP. Dermed har om lag 600 flyktninger kommet den siste uken.

Rohingyaene er i hovedsak muslimer, og ifølge FN er folkegruppen en av verdens mest forfulgte minoriteter.