Helsedepartementet offentliggjorde lørdag en liste med navnene på 32 drepte i Abu Habal-familien. 19 av dem var barn.

Samme dag ble minst 50 mennesker drept i et luftangrep mot en FN-drevet skole i samme område, ifølge en tjenestemann i helsedepartementet.

Jabalia er en by og flyktningleir som ligger nord for Gaza by.