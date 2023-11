– La oss be om fred i det hellige land. La oss be om at vanskelighetene løser seg gjennom dialog og forhandlinger, og ikke fører til et fjell av døde på hver side av konflikten, sier den 86 år gamle paven.

Han referer til krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen, som har pågått siden 7. oktober.

Etter litt over seks uker med krig har rundt 16.000 mennesker blitt drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden.