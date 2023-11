Modi ledet onsdag et nettmøte med lederne for verdens 20 mest velstående land. Han sa at gislene må bli løslatt og at leveransene av livsnødvendige varer må komme i gang i stort omfang. India har formannskapet i G20 for inneværende år.

– Terrorisme kan ikke godtas, og drap på sivile må fordømmes, sa den indiske statsministeren.

Det forligger ingen offisiell uttalelse fra India som sier at president Joe Biden og president Xi Jinping deltok på videokonferansen. Biden deltok fysisk på G20-møtet i New Delhi i september da Den afrikanske union ble tatt opp som medlem.

TV-bilder onsdag viste at både president Vladimir Putin og Canadas statsminister Justin Trudeau deltok på det virtuelle møtet.

Som en opptakt til G20-møtet hadde Modi en tilsvarende nettkonferanse som samlet 130 politiske ledere, hovedsakelig fra utviklingsland.