Unicef-sjef Catherine Russell sa onsdag til FNs sikkerhetsråd at 5300 barn er drept på Gazastripen siden krigsutbruddet 7. oktober, noe som tilsvarer 40 prosent av dødsfallene i den palestinske enklaven.

– Dette har aldri skjedd før. Jeg føler meg hjemsøkt av alt det jeg har sett og hørt, sa Russell, som nylig kom tilbake til USA fra et besøk i Sør-Gaza.

Hun sa hun var glad for at det var inngått en avtale om en midlertidig våpenhvile på Gazastripen, som tilsynelatende trer i kraft fredag, men at dette ikke er nok for å stanse blodbadet.

– For at barn skal overleve, for at hjelpearbeidere skal kunne bidra effektivt, er ikke en humanitær pause nok, sa hun.