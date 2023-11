– Mannskapet på en fregatt fra svartehavsflåten fikk et plutselig oppdrag om å utføre et angrep med Kalibr-krysserraketter på kortest mulig tid mot fiendtlig militær infrastruktur, uttalelser det russiske forsvarsdepartementet på sin Telegram-konto.

Rakettene traff målene, uttaler departementet. Ukrainske myndigheter hadde tidlig onsdag morgen ikke kommentert om noen infrastruktur var blitt angrepet.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet verifisere tidspunktet for når dette skal ha skjedd.

Et videoopptak som det russiske departementet har publisert på Telegram viser et skip som sender raketter under det som ser ut til å være et tidspunkt rundt enten soloppgang eller solnedgang, men det er også opptak som er gjort i dagslys.

Ukrainas marineflåte uttalte sent tirsdag kveld at den russiske marinen hadde hatt to ubåter utstyrt med opptil åtte Kalibr-raketter i kampberedskap i Svartehavet gjennom kvelden.

– Rakettrusselnivået er høyt, uttalte den ukrainske marinen på sin Telegram-konto.