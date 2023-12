53 år gamle Moïse ble drept i boligen sin i nærheten av Haitis hovedstad Port-au-Prince. Drapet utløste en periode med omfattende vold og politisk kaos i det karibiske landet.

John Joel Joseph er den tredje av elleve tiltalte som blir dømt i USA. Den amerikanske påtalemyndigheten mener planene om å sende leiesoldater for å bortføre eller drepe Moïse ble lagt både i Haiti og i Florida.

Dommen kommer to måneder etter Joseph inngikk en avtale med påtalemyndigheten i håp om å få redusert straff i bytte for å samarbeide. Joseph, som var en velkjent politiker og i opposisjon til Moïses parti Tet Kale, ble utlevert til USA fra Jamaica i juni.

I et kort rettsmøte i Miami ba Joseph om nåde og sa at det aldri var meningen å drepe den haitiske presidenten.

– Det viste seg at planen gikk over styr og kom ut av kontroll. Planen ble endret til å drepe presidenten, men det at aldri min intensjon, forklarte han.

Den føderale dommeren José E. Martinez gikk inn for den strengest mulig straff, men sa han vil vurdere å redusere den dersom regjeringen ber om det.