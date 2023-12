Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Det franske shipping- og logistikkselskapet CMA CGM, det danske rederiet Mærsk og det tyske selskapet Hapag-Lloyd har fra før stanset all transport gjennom Rødehavet grunnet sikkerhetssituasjonen

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.