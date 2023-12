Ghey, som ble født som mann men levde som kvinne, ble knivstukket 28 ganger i hode, nakke, rygg og bryst i byen Warrington. Liket ble funnet av tilfeldige forbipasserende i en park.

De to drapsdømte skal ha diskutert drapet i flere dager – og hatt en liste over jevnaldrende fra Warrington de ønsket å drepe. Jenta skal ha vært «besatt» av seriemordere og søkt informasjon om drap og tortur på det mørke nettet. Saken fikk stor oppmerksomhet både i Storbritannia og verden for øvrig.

Politiet har ikke holdepunkter for å si at Ghey var offer for hatkriminalitet, skriver The Guardian.

Straffeutmålingen kommer først neste måned, men dommeren har allerede gitt beskjed om at de to vil få livstid i fengsel, og at det kun er et spørsmål om hva slags minstetid de skal få.