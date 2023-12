Det danske bidraget ble kunngjort av forsvarsdepartementet fredag ettermiddag.

– Vi er bekymret for den alvorlige situasjonen som utspiller seg i Rødehavet, der de uprovoserte angrepene mot den sivile skipstrafikken fortsetter. Det er avgjørende for dansk og internasjonal skipsfart og for utviklingen i regionen at man kan seile sikkert i området, sier Poulsen i en pressemelding.

Målet med operasjonen i Rødehavet er å beskytte internasjonal skipsfart mot droner- og rakettangrep fra houthi-opprørerne i Jemen. De har den siste tiden angrepet en rekke skip i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Det danske rederiet Mærsk var ett av de første som stanset sine seilinger gjennom Rødehavet og Suezkanalen på grunn av disse angrepene. Mærsk, som er blant verdens største konteinerrederier, har senere gjenopptatt seilingene langs den viktige skipsruten.