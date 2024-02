I tillegg er 69.333 mennesker såret som følge av de israelske angrepene, hvorav 163 det siste døgnet.

Ytterligere flere tusen mennesker ligger trolig begravet i ruiner av bombede bygninger, uten at det er mulig å grave dem fram på grunn av den pågående krigen.

Rundt 70 prosent av de drepte er kvinner og barn.

Det er meldt om at minst 67 er blitt drept i israelske angrep natt til onsdag. Et sykehus i byen Deir al-Balah meldte om at de hadde tatt imot 44 lik, mens et sykehus i Rafah melder om at åtte ble drept i et angrep på et bolighus. Flere ble drept i angrep i Rafah, Khan Younis og Muwasi.