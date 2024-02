Torsdagens forsvarsministersamling i Brussel var atter et Nato-møte der Sverige måtte stå på sidelinjen.

Etter at Tyrkia halte ut ratifiseringen av Sveriges Nato-søknad i månedsvis, har nemlig det samme skjedd i Ungarn.

I forkant av forsvarsministermøtet var frustrasjonen stor blant Nato-diplomater.

På en pressekonferanse med nordiske journalister torsdag sier Stoltenberg at han er sikker på at Sverige snart er over målstreken.

Like etter at Tyrkia ga tommel opp, ringte han selv til Ungarns statsminister Viktor Orban.

– Da sa Orban at han støtter et svensk Nato-medlemskap og at et flertall i parlamentet gjør det samme, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen sier at han regner med at det ungarske parlamentet behandler saken straks forsamlingen trer sammen igjen i slutten av februar.