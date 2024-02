Ukraina sa natt til lørdag at de trakk sine styrker ut av byen for å unngå å bli omringet. Byen har vært under hardt russisk press den siste tiden.

– Tiltak blir gjort for å fullstendig renske byen for militante og for å blokkere ukrainske enheter som har forlatt byen og er forskanset på Avdijivka-kraftverket, sier talsmann Igor Konasjenkov i en video publisert på departementets Telegram-kanal.

Avdijivkas fall til russerne er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023. Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep.