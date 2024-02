Støttepakken ble godkjent i Senatet tirsdag. Videre venter avstemning i Representantenes hus.

– Vi oppfordrer dem til å gjøre det rette for å stanse angrepene, for å stå på frihetens side og for å stå opp for land som beskytter grensene sine, sa Cameron på et besøk til Bulgaria onsdag.

Han slo fast at støttepakken er «svært avgjørende for amerikansk sikkerhet» og at hele verden følger med på Kongressens beslutning.

Det er uklart om støttepakken vil bli vedtatt av Representantenes hus, der det er mer utbredt skepsis til Ukraina-støtte blant de republikanske folkevalgte. Kongresskammeret har ikke vedtatt noen ny betydelig støtte til Ukraina siden Republikanerne fikk flertall i 2023.

– Lærdommen fra historien er klar: Hvis man tillater en diktator som Putin å ta over en del av et annet land, kommer han ikke til å stoppe der, sa Cameron.

Støttepakken omfatter også støtte til Israel og Taiwan. Til sammen er det snakk om 95 milliarder dollar, tilsvarende over 1000 milliarder kroner. Mesteparten er militær støtte til Ukraina.