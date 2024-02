Enkelte analytikere mener at Ukraina ikke har noen sjanse til å vinne mot den langt sterkere krigsmaskinen til Russland. Men det er ikke Eide enig i.

– Jeg tror ikke Ukraina taper. Men det å ikke tape er ikke det samme som full seier, sier han til NTB.

Eide deltar i helgen for 18. gang på den store sikkerhetskonferansen i München, sammen med en bred palett av stats- og regjeringssjefer med sine haleheng av ministre og diplomater.

Men konferansen fikk en dyster start med nyheten om at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er død.

Samtaler på bakrommene

Krigen i Ukraina er blant sakene som topper dagsordenen.

– Det det er mange samtaler om, og sikkert også mange som skjer på bakrommene, er hvordan man kan forberede Ukraina og oss på hva som kan være et utfall som man kan leve med, sier Eide.

– Det er selvsagt opp til ukrainerne, men det er viktig å hjelpe dem til å tenke rundt det. Altså, hva som er godt nok for å erklære seier, og hva slags garantier vi da gir til det som kommer ut av det. Det er ikke en jobb vi kan gjøre for dem, det må ukrainerne gjøre, men vi kan være med i samtalene om dette.

Analytikere har tidligere ymtet om at en løsning kan være at Ukraina gir opp Krim i bytte mot sikkerhetsgarantier. Men dette har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj så langt blankt avvist.

I en større spørreundersøkelse som sikkerhetskonferansen har gjennomført, blir en slik løsning også avvist av 92 prosent av ukrainerne.

Zelenskyj kommer selv til München lørdag.

Støttepakke over målstreken

Nato-kilder sier til NTB at de tror ikke Russland vil foreta seg stort de neste månedene. Deres analyse er at Putin bare venter på det amerikanske valget, i håp om at Donald Trump vinner.

Desto viktigere er det å få overtalt USA og politikerne i Kongressen til å få støttepakken til Ukraina over målstreken, mener Eide.

– Det å signalisere en mangeårig støtte til Ukraina framover, slik EU og Norge og Danmark har gjort, vil i noen grad nøytralisere den effekten, sier han.

– Og så er det viktig både i Washington, hvor jeg var forrige uke, og her i München, hvor det kommer mange fra Kongressen og Senatet, å snakke med republikanere. Vi må minne om at det er i USAs interesse at Nato fungerer, at vi har en orden i Europa og en verden basert på folkeretten, og at det også er i USAs interesse at Putin ikke får bekreftet sitt instinkt om at makt fungerer, framholder Eide.

Senatet ga tirsdag grønt lys til en ny hjelpepakke på 95 milliarder dollar, hvorav 60 milliarder dollar skal gå til Ukraina. Pakken går nå videre til behandling i Representantenes hus, der Republikanerne har flertall.

Arktis

Også Arktis står på utenriksministerens timeplan denne helgen. Lørdag åpner han et eget panel om sikkerheten i nordområdene.

– Vi er jo nå ledere av Arktisk råd, og det er viktig for oss at Arktisk råd overlever. Vi er nødt til å holde et minimum av samarbeid gående i dagens situasjon, sier Eide, som viser til at Russland har konsentrert svært mye av sin maritime kapasitet og sin atomvåpenstyrke på Kolahalvøya.

– Så er det viktig å trekke oppmerksomhet rundt en del av de mer globale konsekvensene av det som skjer i Arktis. Det er jo det stedet hvor klimaendringene går fortest, for eksempel. Det har også sikkerhetspolitiske konsekvenser for verden.

– Og samtidig må vi imøtegå den forestillingen som noen har om at det er en dyp konflikt om landområder eller havområder i Arktis, for det er det jo faktisk ikke. Og det vet jeg at en del av våre vestlige kolleger tror, påpeker Eide.