– Aleksejs mor og hans advokater kom til likhuset tidlig i morges. De fikk ikke gå inn. En av advokatene ble bokstavelig talt dyttet ut, skriver talsperson Kira Jarmysj på X/Twitter mandag.

De ansatte på likhuset vil ikke si om Navalnyjs lik er der inne, skriver hun videre

Søndag ble det meldt at liket befinner seg på et sykehus i byen Salekhard i Sibir, men familien har ikke fått se den avdøde. Ifølge uavhengige medier nekter russiske myndigheter å overlevere liket til familien fordi det er behov for «ytterligere undersøkelser».

Navalnyjs 69 år gamle mor Ljudmila reiste fredag sammen med sin advokat til straffekolonien i Nord-Russland der sønnen døde forrige uke.