Nyhetsbyrået Irna siterer Irans viseforsvarsminister på at 16 opprørere og elleve medlemmer av sikkerhetsstyrkene er drept. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Kampene skal har startet da opprørsgruppa Jaish al-Adl gikk til angrep på flere av Revolusjongardens baser i byene Rask og Chahbahar tidlig torsdag morgen.

Gruppa hevder i en melding på Telegram at den har angrepet minst seks militærbaser. Den ber innbyggerne i området om å holde seg innendørs.

De to byene ligger i provinsen Sistan og Balutsjistan, der et flertall av befolkningen tilhører landets sunnimuslimske minoritet.

Iran styres av et sjiamuslimsk prestestyre, og Jaish al-Adl er en separatistgruppe som etter eget utsagn kjemper for at området løsrives fra resten av Iran.

Både Iran og USA har stemplet Jaish al-Adl som en terrororganisasjon.