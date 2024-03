I februar ble Daniela Klette pågrepet etter å ha levd mange år med falsk identitet. Politiet har ikke gitt opp å finne Burkhard Garweg og Ernst-Volker Staub. som i likhet med Klette var en del av den såkalte tredje RAF-generasjonen.

Den venstreradikale gruppen Rote Armee Fraktion (Røde Armé Fraksjon) var også kjent som Baader-Meinhof-gruppen og stor bak flere angrep og drap fram til 1991.

Myndighetene anklager Klette, Garweg og Staub for drapsforsøk og en rekke ran i årene 1999 til 2016. 65 år gamle Klette sitter i varetektsfengsel, men de to mennene er fortsatt på frifot.

– Vi er fast bestemt på å pågripe Garweg og Staub også. Jeg kan ikke tenke meg at de lever et liv i fred og ro for tiden, sier sjefen for kriminalpolitiet i delstaten Niedersachsen, Friedo de Vries.

Han sier til nyhetsbyrået DPA at politiet er tålmodige og standhaftige, og at det fortsatt jobbes på høytrykk med etterforskningen. Blant annet analyseres tusenvis av spor og gjenstander.