En jevnaldrende gutt ble drept og to jenter såret, da 12-åringen begynte å skyte i et klasserom på en skole i Vantaa utenfor Helsingfors 2. april.

Den siktede gutten har sagt til politiet at han skjøt fordi han hadde vært utsatt for mobbing. Politiet sier etterforskningen av hendelsen pågår for fullt, med både tekniske undersøkelser og flere avhør.

Begge de sårede jentene er fortsatt på sykehus.

– Et av ofrene er fortsatt i kritisk tilstand, sier politiet i en uttalelse, og legger til at den andre jenta hadde kommet seg nok til at hun kunne bli avhørt til helgen.