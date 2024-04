Nedgangen er den største siden kvotesystemet ETS ble innført i 2005, ifølge rapporten.

Siden den gang har utslippene falt med 47 prosent. EU er dermed på god vei til å nå målet om 62 prosent kutt i utslippene innen 2030, heter det fra kommisjonen.

Mer fornybar energi

Den viktigste årsaken til at utslippene går ned, er at andelen fornybar energi, primært sol og vind, går opp. Utslippene i energisektoren falt med hele 24 prosent fra 2022 til 2023.

Nedgangen i energisektoren vil trolig fortsette. Bare i år har Tyskland stengt ned 15 kullkraftverk.

I industrien falt utslippene i fjor med 7 prosent sammenlignet med 2022.

ETS er et felles kvotesystem for EU- og EØS-landene, blant dem Norge, for CO2-utslipp. ETS gjelder først og fremst for industri, kraftproduksjon, luftfart og maritim transport.

I 2018 ble systemet strammet inn. Det betyr at det vil bli stadig færre kvoter å få kjøpt – og de blir dyrere.

Flyr mer

I luftfarten har utslippene imidlertid økt med 10 prosent. Det skyldes trolig at trafikken er på vei opp etter koronakrisen. Internasjonal flytrafikk inn og ut av EU er ikke omfattet av kvotesystemet.

Det er heller ikke landbruket. EU strever med å få på plass tiltak som kan få utslippene ned på dette området, men så langt har de mange bondeopprørene det siste halvåret satt en stopper.

Blant annet har ikke EU greid å enes om en ny lov om naturrestaurering etter at Tyskland snudde i aller siste sekund.