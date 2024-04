– Beskyttelse av sårede, syke og helsetjenester er en grunnleggende forpliktelse i humanitærretten. Shifa-sykehuset er lagt i ruiner og er ifølge Leger Uten Grenser helt ute av drift. Store deler av befolkningen har vært avhengig av behandling på sykehuset, skriver han i en epost.

Mandag bekreftet israelske styrker at de har trukket seg ut av sykehuset etter en to uker lang militæroperasjon. De begrunnet dette med at det var en målrettet innsats for å ta Hamas-krigere som de mente gjemte seg på sykehuset.

Sykehuset ble sprengt, og mange mennesker er drept og såret, i tillegg til at hundrevis av palestinere er pågrepet.

– Uakseptabelt

Tirsdag ble sju hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen drept i et israelsk angrep. Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevder at angrepet var utilsiktet og beskriver hendelsen som tragisk.

– Dette er uakseptabelt, understreker Eide.

– Israels voldsomme og omfattende militæroperasjoner i Gaza har ført til enorme skader på sivilbefolkningen, blant annet på barn, syke og hjelpearbeidere. Norge har vært tydelige på at deler av krigføringen ikke er i tråd med krigens folkerett, legger han til.

Frykter mer ustabilitet i Midtøsten

Videre understreker Eide at angrepet som i går rammet Irans ambassadeområde i Damaskus, er en farlig opptrapping.

Mandag ble Irans konsulat i Damaskus lagt i ruiner og flere generaler ble drept. Israels militære vil ikke kommentere saken, men mistenkes for å stå bak.

– Sikkerhetssituasjonen i Midtøsten er allerede skjør, og jeg frykter at dette kan føre til enda mer ustabilitet i Midtøsten. I helgen var en norsk FN-observatør blant de skadde i en hendelse i Sør-Libanon.

Opprørt over pressenekt

Utenriksministeren er i tillegg svært bekymret over nyhetsmeldinger om at israelske myndigheter vil forby Al Jazeera i Israel.

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset godkjente mandag kveld et lovforslag som gir regjeringen myndighet til å stoppe TV-kanalen Al Jazeeras sendinger i Israel.

Loven innebærer at innhold fra utenlandske TV-kanaler kan bli forbudt å kringkaste og gjør det også mulig å stenge Al Jazeeras kontorer i Israel. Loven ble vedtatt med 70 mot 10 stemmer.

– Verdenssamfunnet er helt avhengig av mediene for å få troverdig informasjon om situasjonen. Å forby et nyhetsmedium som Al Jazeera er et direkte angrep på pressefriheten, skriver Eide i eposten.