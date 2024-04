Kystvakten opplyser at den ble varslet av Malta om forliset fem mil sørøst for Lampedusa og sendte et kystvaktskip til stedet.

Redningsoperasjonen var komplisert på grunn av bølger på opp til 2,5 meter. Menneskene som ble reddet, var sterkt nedkjølt og ble brakt til Lampedusa.

Et fly ble også sendt for å se etter flere personer i vannet. Det er ikke klart hvor mange som er savnet.